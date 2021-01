Paul Archuleta

Parece que depois do divórcio polémico de Megan Fox, Brian Austin Green voltou a encontrar o amor.

Megan Fox acusa ex-marido de tentar "pintá-la" como uma mãe ausente

A imprensa internacional já tinha dado conta que o ator estaria envolvido com Sharna Burgess e agora o casalinho foi apanhado aos beijos na praia.

Nas imagens, Brian surge abraçado a Sharna, dentro de água. As imagens, publicadas pela revista People, mostram uns dias de férias românticos do dois no Hawaii.

Leia ainda: Brian Austin Green deixa indireta a Megan Fox depois da atriz partilhar fotografia com o novo namorado