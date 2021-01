Reprodução Instagram, DR

Rui Porto Nunes surpreendeu os seguidores com uma retrospetiva profunda do ano de 2020.

De uma forma geral, este foi um ano complicado para todos os cidadãos. No entanto, o ator chegou mesmo a confessar que a vida "lhe foi dura" no ano que passou. Até porque não trabalhou nunca como ator, como faz questão de reforçar.

"2020, um ano que começou com o Thor internado no veterinário durante 15 dias. Recuperei o fôlego de um início de ano agonizante e segui viagem até à África do Sul. Lá vi cair um dos meus sonhos de vida aos pés de uma Pandemia. (...) Era hora de voltar a casa", começou por escrever na publicação que fez na sua conta de Instagram.

"E em casa se passaram dois meses, que mais pareceram dois anos. A minha vida parou, o Mundo parou. Tudo parou, menos o Tiago Ferreira, que em Junho, debaixo de um calor tórrido, decidiu pedalar durante 24h. (...) Dia após dia vi os trabalhos serem adiados ou cancelados", continuou.

"Com isto terminei o ano 2020 sem ter trabalhado um único dia como Actor", acabou por revelar.

O ator explicou ainda que, por todos estes motivos, optou por passar o ano longe das redes sociais, junto daqueles que mais gosta: "A vida este ano foi-me tão dura que, para fazer jus ao ano cinzento que foi, tive um último dia tão atribulado que no fim pensei: 'Esta noite vou desligar-me das redes sociais e dar atenção aos que estão à minha volta. E assim foi'".

Por fim, rematou: "Depois de tudo isto, aqui estou eu. A olhar de frente para 2021 com um brilho no olhar e a sorrir... com os olhos".

Recorde que o ator mantém uma relação amorosa com Jani Gabriel há cerca de cinco anos.