2020 foi um ano de conquistas pessoais para Emma Stone. A atriz terá casado em setembro passado com um dos guionistas do programa SNL, Dave McCary , e esta segunda-feira, o Daily Mail confirmou aquilo que se especulava há muito tempo. A atriz de La La Land está grávida do primeiro filho.

Como pode ver na imagem abaixo, Emma Stone foi fotografada com o barriga de grávida bem visível. Espreite ainda AQUI, as imagens que levantaram as primeiras suspeitas.