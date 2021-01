Jada Pinkett Smith co-apresenta com a mãe e a filha, desde 2018, o programa Red Table Talk do Facebook. Recentemente, em resposta a uma pergunta de um fã, a atriz e mulher de Will Smith revelou como lida com os eventuais pedidos de ajuda financeira vindos da sua família.

"Para pessoas como nós, que vieram de origens onde não tínhamos muito, não se sintam culpados", começa por contar a atriz. "Passei tantos anos a sentir-me culpada e a minha culpa fez-me sentir que devia a todos e que não tinha direito a dizer 'não'. E isso não é verdade", sublinha, antes de dizer que tenha uma regra de ouro.

"Em primeiro lugar, não empresto dinheiro. Só dou o dinheiro quem está disposto a receber como, 'olha, isto é um presente.' Não empresto dinheiro porque isso transforma-se em muitos problemas, tanto quanto a expectativa das pessoas que te pagam de volta ou o que quer que seja", afirmou a atriz, esclarecendo que, quando o faz, é com uma condição específica: a pessoa tem de estar pronta para o receber.

"Então, é como se alguém me dissesse: 'Eu quero uma casa nova', mas não têm um emprego para sustentar a casa que querem comprar.(...) Eu realmente tive que olhar para isto. Aprendi a ajudar as pessoas com recursos, com educação", esclarece no vídeo que pode ver acima.