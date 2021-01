1 / 11 Reprodução Instagram, DR 2 / 11 Reprodução Instagram, DR 3 / 11 Reprodução Instagram, DR 4 / 11 Reprodução Instagram, DR 5 / 11 Reprodução Instagram, DR 6 / 11 Reprodução Instagram, DR 7 / 11 Reprodução Instagram, DR 8 / 11 Reprodução Instagram, DR 9 / 11 Reprodução Instagram, DR 10 / 11 Reprodução Instagram, DR 11 / 11 Reprodução Instagram, DR

Alexander Ludwing, ator da famosa serie Vikings, é oficialmente um homem casado. O artista trocou alianças com Lauren Dear no "topo de uma montanha, no meio do nada" e a cerimónia contou com um único convidado, Yam, o cão do casal.

O ator partilhou várias imagens do grande dia nas redes sociais e fez saber que o casal planeia uma nova celebração onde possa contar com a presença de amigos e familiares.

"Minha mulher, minha melhor amiga, a futura mãe dos meus filhos, meu tudo", começou por escrever, aproveitando para se declarar à agora mulher.

"Decidimos fugir. Foi um ano tão louco, mas certamente colocou as coisas em perspetiva. A vida é muito curta e eu não queria passar mais um dia sem chamar essa linda mulher de minha mulher. É claro que quando as coisas acalmarem, teremos uma celebração adequada com nossos amigos e família", explicou.

Recorde-se que o casal assumiu publicamente a relação em setembro de 2020.