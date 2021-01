Instagram

Carlos do Carmo morreu no passado dia 1 de janeiro, deixando o país de luto. Nos últimos dias as homenagens sucederam-se e ontem, dia 4, teve lugar a última despedida, na qual marcaram presença muitos músicos.

Instagram

Entre eles, Diogo Clemente, que prestou uma sentida homenagem ao fadista nas redes sociais. “Há acontecimentos que são maiores e tão mais violentos que não temos capacidade de os processar, há uma anestesia. Quando acordamos dela é como alguém nos bater à porta e entram mil pessoas pela casa, não sabemos responder, só sabemos que já estamos no lugar real. Ontem foi assim quando vi passar o Carlos à minha frente. E de repente percebi que não o voltava a ver. E estava ali, a tocar o Lisboa Menina e Moça, para ele, e ele não cantava. Ficámos todos com a vontade de tocar eternamente, como crianças a ver o pai ir embora. Adeus Carlos”, escreveu, visivelmente abalado com esta perda inestimável para o mundo da música.