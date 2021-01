Noivos há sete anos e juntos há nove Olivia Wilde e Jason Sudeikis estão agora separados. A notícia surgiu em novembro do ano passado, mas ambos já teriam seguido caminhos diferentes no início do ano. Agora, segundo as imagens exclusivas do Page Six, a atriz e realizadora estará a namorar com Harry Styles.

»» Harry Styles usa vestido e é o primeiro homem a solo na capa da Vogue

Nos últimos anos, a carreira de Olivia Wilde tomou um novo fulgor ao dedicar-se à realização. Depois da aclamação de Booksmart, a atriz está a realizar o thriller Don't Worry Darling onde Harry Styles entra como ator, a seu convite, mas parece que a relação evoluiu para fora do ecrã.

Nas fotos, aqui, Wilde e Styles chegam de mão dadas um casamento com apenas 16 convidados na Califórnia. Olivia Wilde, de 36 anos, é mãe de Otis Alexander, de seis anos, e de Daisy Josephine, de quatro. Harry Styles, de 26, terminou o relacionamento com Camille Rowe em 2018.