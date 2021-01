Está há cinco meses em Abu Dhabi e nunca mais tinha sido visto desde que abandonou Espanha. Até agora. O rei emérito Juan Carlos foi fotografado no dia 29 de dezembro, dias antes de celebrar os seus 82 anos de idade, completamente sozinho.

O programa Viva La Vida (Telecinco), partilhou uma fotografia (ver abaixo) de Juan Carlos, onde se pode ver o monarca a sair de um barco, com a ajuda de dois guarda-costas, que o ajudam a manter em pé e a caminhar.

Recorde-se que o rei emérito se instalou em Abu Dhabi em agosto último, para se afastar do escândalo financeiro em que está envolvido, com acusações de evasão fiscal e corrupção. Recentemente, o marido da rainha Sofía apresentou perante as autoridades tributárias do país vizinho uma declaração da qual resultou uma dívida, já saldada, que ronda os 679 mil euros. Depois disso, especulou-se que optasse por passar a quadra festiva em família, tal não aconteceu.

No ano de 2020 também circulou a notícia na imprensa espanhola que Juan Carlos estaria com a sua amante.