Falando numa das alturas mais difíceis da sua vida, Sienna Miller recordou o escândalo que rebentou em Inglaterra quando se tornou público que Jude Law, na altura seu namorado, a traía com o ama que tomava conta dos filhos do ator.

A novidade veio dos media e a atriz fazia uma peça de teatro nessa altura quando soube da traição do então noivo. "Esse foi um dos momentos mais desafiadores que já vivi. Com esse nível de desgosto público, ter que sair da cama e, ainda por cima, ficar na frente de 800 pessoas todas as noites... Isso é simplesmente a última coisa que desejas fazer", apontou ao Daily Beast.

O choque, o stress e a perseguição afetaram a atriz de tal forma que perdeu a memória desse período. "Foi no auge de toda a loucura dos paparazzi e foi em Londres, onde havia uma epidemia de mau comportamento. Eles sabiam onde eu estaria todas as noites. Há seis semanas inteiras dessa experiência de que não me lembro. Não tenho nenhuma lembrança”, descreveu pela primeira vez, adiantando que a pressão que enfrentou a deixou superar o que viesse a seguir.

Gareth Cattermole

O ex-casal conheceu-se nas gravações do filme Alfie , em 2003, e ficaram noivos no ano seguinte. Em 2005, rebentou o escândalo do ator. Jude Law tinha um romance com a ama dos três filhos que teve com a atriz Sadie Frost, sua ex-mulher.Sienna Miller e Jude Law separaram-se em 2006,mas reataram em 2009. Dois anos depois, o casal terminou a relação de vez.

