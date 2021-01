Armindo Ribeiro

Carlos do Carmo morreu na manhã desta sexta-feira, 1 de janeiro, aos 81 anos. Segundo a SIC Notícias, o artista estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde tinha dado entrada com um aneurisma.

Nome incontornável do fado, Carlos do Carmo deixa à cultura portuguesa canções como Lisboa Menina e Moça ou Os Putos.

Em 2014, foi o primeiro português a conquistar um Grammy Latino. O artista despediu-se dos palcos em 2019 com dois concertos nos Coliseus de Lisboa e do Porto.