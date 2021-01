Instagram

Morreu o pai de Carla Baía. A notícia foi confirmada pela própria, com uma mensagem partilhada nas redes sociais. “É assim que eu te quero recordar para sempre meu Pai! Divertido,meu amigo, meu protector e apaixonado pela família que construíste. Todos nós vamos te ter na nossa vida para sempre e com o exemplo e valores que nos deixaste! Não consigo acreditar nisto tudo!! Amo-te muito meu pai❤️ Descansa em paz meu amor❤️”, escreveu a relações-públicas, na legenda de uma fotografia tirada no dia do seu casamento, na qual surge sorridente ao lado do pai.