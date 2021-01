1 / 26 Reprodução Instagram, DR 2 / 26 Reprodução Instagram, DR 3 / 26 Reprodução Instagram, DR 4 / 26 Reprodução Instagram, DR 5 / 26 Reprodução Instagram, DR 6 / 26 Reprodução Instagram, DR 7 / 26 Reprodução Instagram, DR 8 / 26 Reprodução Instagram, DR 9 / 26 Reprodução Instagram, DR 10 / 26 Reprodução Instagram, DR 11 / 26 Reprodução Instagram, DR 12 / 26 Reprodução Instagram, DR 13 / 26 Reprodução Instagram, DR 14 / 26 Reprodução Instagram, DR 15 / 26 Reprodução Instagram, DR 16 / 26 Reprodução Instagram, DR 17 / 26 Reprodução Instagram, DR 18 / 26 Reprodução Instagram, DR 19 / 26 Reprodução Instagram, DR 20 / 26 Reprodução Instagram, DR 21 / 26 Reprodução Instagram, DR 22 / 26 Reprodução Instagram, DR 23 / 26 Reprodução Instagram, DR 24 / 26 Reprodução Instagram, DR 25 / 26 Reprodução Instagram, DR 26 / 26 Reprodução Instagram, DR

São cada vez mais as mães a gostam de se vestir a condizer com os filhos e as famosas não são exceção. Carolina Patrocínio, Andreia Rodrigues ou Kylie Jenner são algumas das celebridades que vestem roupas iguais às dos filhos nas mais diversas ocasiões. Ora veja!