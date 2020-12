Instagram

2020 foi um ano difícil a nível mundial, com pandemia Covid-19 a trocar todos os planos e a obrigar as famílias a reorganizarem-se e encontrarem novas formas de conviver. Carolina Patrocínio, que é mãe de quatro crianças – Diana, Frederica, Carolina e Eduardo – fruto do seu casamento com Gonçalo Uva, e ainda tem cinco irmãs e sobrinhos, sabe bem o que isso significa e foi precisamente disso que escolheu falar no balanço que deixou nas redes sociais.

“Em breve despedimo-nos do ano que nos obrigou a olhar para as nossas casas de forma diferente. Desfiz-me de móveis, mudei divisões, transformei e arrumei tantas coisas. 2020 foi sem dúvida o ano em que mais investi na família. Agora, finalmente, sentamo-nos todos juntos à volta desta mesa redonda que tem sido um elo agregador (muito importante) cá em casa”, escreveu a apresentadora do Fama Show e do What’s Up? TV.