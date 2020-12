Depois de se ter separado de Miley Cyrus, Cody Simpson parece ter reencontrado novamente o amor. O jovem australiano, de 23 anos, foi fotografado com a nova namorada, Marloes Stevens.

A imagem do casalinho foi partilhada pela mãe de Cody, Angie Simpson, durante o fim de semana. Numa publicação do Instagram, a progenitora do artista publicou várias fotografias dos festejos do Natal e, numa delas, está Cody abraçado a Marloes.

Recorde-se que a relação mediática entre Cody e Miley terminou no início deste ano.