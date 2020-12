Instagram

Morreu o pai de Gastão Reis, o músico da banda Zarco, que também perdeu a vida no desabamento de um prédio na Rua de Santa Marta, no centro de Lisboa, no passado dia 20 de dezembro. Enquanto o filho ficou soterrado, tendo sido encontrado já sem vida largas horas depois, José Diogo Pereira dos Reis, sofreu ferimentos e queimaduras graves que o mantiveram internado desde então. O Centro Hospitalar de Lisboa Central confirmou à agência Lusa que o advogado, de 62 anos, acabou por morrer esta segunda-feira, dia 28.

Gastão Reis, de 24 anos, tocava baixo e cantava na banda lisboeta Zarco, que lançou o álbum Spazutempo em 2019.

Uma fuga de gás terá estado na origem do desabamento total do prédio. Pai e filho foram as únicas vítimas mortais, apesar de outros moradores terem precisado de assistência médica no dia do acidente. Gastão Reis estava a passar o fim de semana em casa do pai, onde não morava habitualmente, com a irmã. A jovem terá decidido passar a noite em casa de um familiar e, por isso, não estava no apartamento no momento da explosão.