Depois de em novembro revelar o sexo do bebé, Madalena Abecasis usou a sua conta oficial do Instagram esta terça-feira, dia 29 de dezembro, para contar aos seus seguidores qual o nome escolhido para o bebé.

"E já vamos a meio caminho, vulgo 5 meses, vulgo 20 semanas, como preferirem, e já temos nome! Pois é!", começou por dizer na legenda da publicação onde mostra a barriguinha de grávida.

Duramente criticada, Madalena Abecasis apaga fotografia da filha: "Há gente muito estranha neste mundo"



"Não queria nada demasiado beto - não vá o nome ser um entrave caso a criança queira enveredar pelo mundo do crime; Não queria nada demasiado da moda - para não ter 500 putos com o mesmo nome na sala e passar a ser chamado pelo apelido; Não queria nada demasiado diferente ou original - para não ser o gozado", continuou. "Não queria nada que daqui a 20 anos fosse considerado piroso - hoje em dia é muito fácil pisar em falso, para daqui a uns anos estarmos arrependidos até à medula. Então pois que escolhemos um nome super simples! Como Zé já temos um cá em casa, escolhemos um nome composto - adoro para rapaz - composto então por dois nomes clássicos e que sempre me soaram super bem. Eis que vem lá um João Diogo" rematou.