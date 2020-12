Instagram

Fernanda Miranda e Jorge Nuno Pinto Da Costa divorciaram-se em 2018, cerca de seis anos depois de terem trocado alianças. A jovem brasileira apaixonou-se entretanto pelo empresário Miguel Osório, com quem teve um filho, em março do ano passado, mas esta relação não funcionou e, há alguns meses, terá voltado para os braços do presidente do Futebol Clube do Porto.

E embora nenhum dos dois tenham confirmado publicamente a reconciliação, a verdade é que os rumores ganham ainda mais força depois de Fernanda Miranda ter deixado uma mensagem a Pinto da Costa, nas redes sociais, num dia muito especial. “FELIZ ANIVERSÁRIO, meu presidente 💙”, escreveu na legenda de uma fotografia dos dois, juntos e felizes. “Largos dias tem a nossa história”, completou nos comentários.

Recorde-se que Fernanda Miranda e Jorge Nuno Pinto da Costa se casaram pela primeira vez a 28 de julho de 2012 numa cerimónia civil no Brasil, terra natal da noiva. Na altura, já namoravam há três anos e voltaram a trocar alianças, desta vez na igreja, no final desse ano.