Esta segunda-feira, dia 28 de dezembro, Núria Madruga revelou que a família está infectada com Covid-19.

Apenas um dia depois de ter contado que o novo coronavirus atingiu o seu marido, Vasco Silva, e um dos três filhos do casal, Núria fez uma atualização do estado de saúde da família, nas redes sociais.

"Obrigada a todos pelas mensagens tão queridas. Sim, estamos bem na medida do possível. O Vasco ainda com alguns sintomas mais chatos, mas vai melhorar. Temos feito um esforço grande para que os que estão negativos não venham a ficar positivos. Acaba por ser uma gestão complicada com três crianças, mas com calma tudo se consegue. Até porque, estes miúdos nestas situações de algum stress são espetaculares e super compreensivos", começa por dizer, sem revelar quando dos filhos está infectado.

"Ninguém sabe se é constipação, alergia, gripe ou Covid-19. Nem os médicos conseguem perceber pelos sintomas. Só um teste. Por isso, se tiverem algum sintoma, não se automediquem a achar que não é nada. Pode não ser, mas também pode ser. E assim evitamos a propagação do vírus", conclui.