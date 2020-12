Instagram

Marisa Matias sofreu um acidente que a obrigou a ser assistida no hospital. A notícia foi partilhada pela própria através das suas páginas oficiais nas redes sociais.

Instagram

“Antes de fechar 2020, uma queda provocou-me uma fractura nas costelas. Agradeço ao #SNS e profissionais de saúde que me assistiram na manhã de ontem no Hospital de Aveiro. Continuarei a campanha, com adaptações nos próximos dias, que força não me falta para lutar por este país!”, anunciou.

De referir que Marisa Matias é candidata à Presidência da República, juntamente com o atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, João Ferreira, Paulo Pinto Alves, Tiago Mayan e Vitorino Silva. As eleições presidenciais estão marcadas para 24 de janeiro de 2021.