Fátima Lopes viajou na semana passada para a Madeira, para passar a quadra festiva com a família e acabou por acontecer o pior: a sua mãe morreu este sábado, 26 de dezembro, vítima de Covid-19.

De acordo com o site Vidas, Lurdes Lopes foi diagnosticada com o novo coronavírus no passado dia 15 e encontrava-se internada no Hospital Central do Funchal.

A mãe da famosa estilista Fátima Lopes tinha 91 anos e sofria de uma doença neurodegenerativa crónica.