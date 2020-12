Instagram

“Positivo.

Efetuei vários testes por motivos profissionais ao longo destes últimos meses e eis que 2020 me oferece de presente, mesmo na reta final, um teste positivo.

Estou bem de saúde, sem sintomas, e a minha família também.

Protejam-se. Pode acontecer a todos.

Facto verdadeiramente positivo: HOJE começa a vacinação em Portugal e na Europa.

Quanto a nós, cá em casa, só voltamos ao contacto físico com o mundo em Janeiro.

Bom Ano a todos. Com muita saúde, já agora.

PS - O espetáculo de dia 28 será adiado para meio de Janeiro”, escreveu Eduardo Madeira no Instagram.

