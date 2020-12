1 / 10 Amy Sussman 2 / 10 Tim Clayton - Corbis 3 / 10 Mike Coppola 4 / 10 Getty images 5 / 10 Paul Zimmerman 6 / 10 Jason LaVeris 7 / 10 Emma McIntyre 8 / 10 Getty Images 9 / 10 AFP Contributor 10 / 10 Gilbert Carrasquillo

O Natal é a época mais mágica do ano, mas apenas para algumas pessoas. Enquanto algumas não a celebram devido às suas religiões, outras parecem-se mais com o Grinch [uma personagem animada que odeia o Natal] do que com o Pai Natal.

Por exemplo, Natalie Portman nasceu em Jerusalem e, por ser judia, não celebra o Natal. O mesmo acontece com Serena Williams, Drake, Jake Gyllenhaal e Barbra Streisand pela mesma razão.

Já Miley Cyrus não gosta do Natal porque a deixa "profundamente triste". "É repleto de excessos e ganância”, afirmou em 2016 no Instagram, de acordo com a US Magazine. Ariana Grande também não é fã e, apesar da música Santa Tell Me, a cantora diz que esta época lhe traz memórias dolorosas. "Sinto repulsa pelo Pai Natal. Eu tive o meu coração partido várias vezes perto desta época do ano. Embora seja um dos momentos mais alegres do ano, eu vejo toneladas de desgostos e ainda fazem filmes sobre isso", contou ao Daily Mail.

Ozzy Osbourne disse ao Express que é "um desperdício de papel" nos embrulhos das prendas. Num concerto em 2010, Lady Gaga chegou a morder um brinquedo apelativo ao Pai Natal e disse que nesta altura estava sempre "sozinha e infeliz".

Hugh Grant explicou que tenta evitar a todo o custo esta altura do ano. “Nos últimos anos, levei o meu pai a um país muçulmano para escapar completamente. Nós odiamos o Natal", disse há uns anos ao The Mirror.