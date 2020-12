Reprodução Instagram, DR

Está aí mais uma quadra natalícia. Este ano, diferente do habitual devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Desta forma, muitas famílias viram os seus planos serem alterados para este Natal e a atriz Marta Andrino não é exceção.

Em conversa com o site do Fama Show, a atriz antecipou como vai ser celebração este ano. “Vai ser mais repartido, ou seja vamos ter que arranjar soluções engraçadas, uma vez que se calhar não vamos conseguir estar os 30, 40 que somos, todos juntos. Vamos tentar encontrar soluções para que consigamos, em segurança, estar juntos”, começou por contar.

“Até hoje estive bem, em segurança, mas, infelizmente, não conseguimos controlar qual é o momento em que estamos contaminados. Portanto, tenho muito o peso da responsabilidade. Se calhar, em janeiro e fevereiro ainda vamos estar a celebrar o Natal para poder estar juntos”, destacou.

Reprodução Instagram, DR

Mãe de dois meninos, Manuel, de cinco anos, e António, de dois, Marta Andrino celebra a quadra festiva de forma especial e até contou com ajuda do filho mais velho na decoração da árvore de Natal.

“Não me largou. Foi uma atividade bastante interessante porque muitas vezes eles perdem o interesse durante a construção de alguma coisa, mas não. Ele montou a árvore do princípio ao fim até termos o último enfeite de Natal na árvore”, confidenciou.

“O Manuel percebe mais o lado fantasioso, das árvores, das luzes e dos enfeites. Ele acha um piadão e já fez a carta ao Pai Natal e sabe que, sobretudo, tem que se portar bem. Os pais alimentam um bocadinho isso, portar bem para também merecer aquilo que ele deseja”, referiu, revelando em seguida o pedido do menino para este Natal.

“Eu fiquei feliz que ele tenha respondido: ‘Eu fico feliz com o que o Pai Natal me trouxer'. Portanto, à partida, acho que estou a fazer um bom trabalho. A ganância dos presentes, a mim faz-me muita confusão e então sempre controlei isso desde pequenino e ele não conhece esse lado de abrir presentes assim de enfiada. Pedi ajuda à família para não oferecer em grande quantidade e é isso que, sobretudo, também alimento porque o Natal é mais do que os presentes”, frisou,

“É estar com a família, é montar a árvore [...] É mais esse espírito que eu quero fomentar neles”, explicou, salientando: “Os nossos filhos bebem aquilo que nós lhes transmitimos”.

Reprodução Instagram, DR

De salientar que este foi ainda um ano, que Marta Andrino desfrutou de mais tempos ao lado dos filhos, muito por causa do confinamento vivido entre março e abril devido à pandemia.

“Eu adorei a quarentena. Foram uns momentos muito engraçados para nós, talvez porque eu não tenha tido grandes licenças de maternidade, nem nada, portanto, eu gozei-os à séria. Cansativo, sim, mas também me reinventei …Fizemos muitas coisas, muitas atividades em família, foi bastante construtivo e agora é aceitar”, confessou.

Recorde-se que os pequenos António e Manuel são fruto do relacionamento de Marta Andrino com o também ator Frederico Amaral.