Charlene e Alberto do Mónaco já desvendaram o postal de Natal deste ano ao lado dos gémeos Jacques e Gabriella de seis anos.

No vídeo que pode ver acima, os elementos da família surgem vestidos a rigor, mas num tom de cores diferente do habitual. "É uma fotografia muito bonita. A árvore é mais branca e prateada, em vez dos tons vermelho e verde. É mesmo muito bonita a fotografia", disse o príncipe Alberto à People.

"Que o espírito do Natal permaneça com vocês ao longo do novo ano. Desejamo-vos um Feliz Natal e Ano Novo 2021", lê-se numa mensagem deixada.

Charlene surge num vestido azul gelo, enquanto Gabriella tem um vestido de tule rosa pálido. Recentemente, a princesa do Mónaco surgiu de cabelo rapado num visual irreverente, veja aqui!