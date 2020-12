Instagram

Bruno Fernandes e Tatiana Oliveira formaram um dos casais mais queridos do público na segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC. Apesar de não terem tido um percurso linear – optaram por renovar os votos no final, mas acabaram por se divorciar meses depois – ainda hoje estão juntos e até voltaram a trocar alianças no passado dia 8 de outubro.

>> RECÉM-CHEGADOS DA LUA DE MEL, TATIANA E BRUNO DE ‘CASADOS À PRIMEIRA VISTA’ JÁ PENSAM EM AUMENTAR A FAMÍLIA

Depois disso, o casal desfrutou de uma lua de mel na Suécia e Dinamarca e agora estão a aproveitar uns dias de descanso e romantismo noa Açores.

Veja algumas das imagens que têm partilhado nas redes sociais:

