O baixista e vocalista da banda Zarco está desaparecido depois do desabamento de um prédio no centro de Lisboa, na manhã deste domingo, 20 de dezembro. A derrocada, provocada por uma explosão, aconteceu num prédio de quatro andares na Rua de Santa Marta e causou cinco feridos. Um deles, ainda hospitalizado e considerado ferido grave, é familiar de Gastão Reis. Os restantes já tiveram alta médica entretanto.

No edifício residiam nove pessoas e as autoridades apuraram logo depois do acidente que dois não se encontravam no local naquela altura. Mais tarde foi ainda localizado outro habitante que não estava em casa no momento da explosão, conforme explicou à imprensa Carlos Manuel Castro, vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa.

Gastão Reis continua desaparecido e as buscas continuaram na noite de domingo, tendo o vereador assumido que “é uma contagem contra o tempo” para o encontrar com vida.

O músico, de 25 anos, atuou na última quinta-feira no festival SBSR.FM em Sintonia, na Altice Arena, em Lisboa, com o Conjunto Cuca Monga.