Foi encontrado durante a madrugada o corpo de Gastão Reis, o baixista e vocalista da banda Zarco, que esteve desaparecido durante horas após o desabamento do prédio onde vivia no centro de Lisboa.

O jovem morava no 1.º andar do número 41 da Rua de Santa Marta com o pai, jurista, que sofreu queimaduras graves e se encontra hospitalizado, e a irmã, que não se encontrava em casa no momento da violenta explosão que provocou a derrocada total do prédio.

As autoridades suspeitam que uma fuga de gás esteja na origem do acidente.