Ariana Grande está oficialmente noiva. A cantora prepara-se para trocar alianças com Dalton Gomez, com que namora há cerca de dez meses. A novidade foi dada pela artista nas redes sociais, onde mostrou várias fotografias do casal e o anel de noivado.

"Para sempre e um pouco mais", escreveu a cantora na sua página de Instagram.

Recorde-se que Ariana Grande já esteve noiva do ator e comediante Pete Davidson em 2018, mas acabaram ambos por seguir caminhos separados.