Conheceram-se em 2013, num reality show e desde estão tornaram-se inseparáveis. Recentemente trocaram alianças no programa de sucesso da SIC O Noivo É Que Sabe e, em conversa com Júlia Pinheiro, revelaram que mal podem esperar para aumentar a família.

Pedro Guedes, que já é pai de Maria Gabriela, de 12 anos, explica como esse desejo surgiu na sua vida. “O meu irmão foi pai e eu pensei: ‘também quero’. Mas eu tinha aquela ansiedade: então o meu irmão já foi pai e toda a gente diz que ele é pai e eu sou tio? Eu também quero ser pai. Na altura estava com a Telma [Santos], estávamos juntos há muito tempo e aconteceu. Nós queríamos, depois pensámos que se calhar não e depois aconteceu. É a melhor coisa do mundo ter filhos, tanto é que eu e a Kelly agora…”, começou por contar, deixando a mulher completar a frase.

“Queremos contruir uma família porque esse é o propósito. Estamos juntos, amamo-nos e queremos um fruto desse amor”, rematou Kelly Baron, claramente entusiasmada com essa ideia.

O manequim deixou ainda claro que, por ele, “os bonequinhos” talvez tivessem vindo mais cedo, mas que a influencer brasileira gosta de fazer tudo de forma muito ponderada: “A Kelly é tudo by the book [em português, segundo as regras]: casamento, casa e depois bebés”.

