Victoria Federica, a filha da infanta Elena de Espanha, está a ser duramente atacada pelos espanhóis depois de ter sido tornado público que ela e o irmão, Felipe Juan Fróilan, terão usado os cartões de crédito do avô, agora investigado no âmbito do processo em que é acusado de corrupção e evasão fiscal.

Depois de já ter mostrado a sua revolta com a comunicação social para defender o rei emérito Juan Carlos de Espanha (saiba mais AQUI), a jovem, de 20 anos, foi ‘atacada’ em plena rua, quando saía de um restaurante de Madrid com o namorado, Jorge Bárcenas.

“Ladra”, atiraram alguns populares, enquanto a imprensa, que também a esperava no exterior do estabelecimento para tentar descobrir os seus planos para a quadra natalícia, registou esses momentos que pode ver no vídeo abaixo.

Recorde-se que esta questão dos ‘cartões de crédito black’ veio a público nas últimas semanas, meses depois de ter rebentado o escândalo financeiro em que o pai do rei Felipe VI se viu envolvido e que o levou a refugiar-se no Dubai. Quem mais usufruiu deste dinheiro para ter uma vida de luxos foi, de acordo com a imprensa espanhola, o próprio rei Juan Carlos, a sua mulher, Sofía, e os netos Victoria Federica e Felipe Juan Fróilan.