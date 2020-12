SIC

Joaquim Monchique emocionou-se ao falar da saúde da mãe, hospitalizada esta quarta-feira, 16 de dezembro. “Neste momento, estou com um problema gravíssimo. Tenho a minha mãe muito mal no hospital”, confidenciou o artista, de 52 anos, a Manuel Luís Goucha sem, no entanto, revelar pormenores. “Estamos a ver”, adiantou apenas, deixando claro que o estado da sua mãe é preocupante, mas que, ainda assim, faz os possíveis para manter os seus compromissos profissionais.