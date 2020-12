Axelle/Bauer-Griffin

Esta quarta-feira, dia 16 de dezembro, George Clooney esteve no 'Howard Stern Show' e mostrou a sua revolta para com quem não usa máscara durante a pandemia do novo coronavírus.

"Esse pensamento que todos têm: 'Bem, é a minha liberdade'. Não é assim que essa m**** funciona, imbecil", começou por dizer, citado pelo Daily Mail.

"A tua liberdade é esta: és livre para fumar até que os teus pulmões fiquem pretos, mas não podes fazê-lo no autocarro. És livre para beber até que o teu fígado fique destruído, mas não podes beber e depois pegar no volante de um carro", continuou.

O ator de 59 anos destacou que as medidas de prevenção devem ser respeitadas por todos. "É preciso haver certas regras. Coloquem a p**** de uma máscara e vamos superar isto. Temos vacinas a chegar. Vamos salvar outras 60 mil vidas antes das vacinas", rematou.