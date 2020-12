1 / 2 Reprodução Twitter, DR 2 / 2 Reprodução Twitter, DR

Ian McKellen, conhecido por interpretar as personagens Gandalf em "Senhor dos Anéis" e Magneto em "X-Men", foi vacinado contra a Covid-19 esta quarta-feira, dia 16 de dezembro, tornando-se assim uma das primeiras celebridades internacionais a receber a vacina.

O ator de 81 anos disse sentir-se "muito sortudo" por receber a primeira dose (são duas) da vacina Pfizer. "É um dia muito especial, estou eufórico. Qualquer um que viveu tanto quanto eu está vivo porque foi vacinado antes. A adesão entre a geração mais velha será de 100 por cento (deveria ser) porque estás a tomar não apenas por ti mesmo, mas pelas pessoas que te são próximas. Estás a fazer a tua parte na sociedade", disse num comunicado de imprensa, citado pela CNN.

Ian, que foi vacinado no Queen Mary's University Hospital em Londres, aproveitou para incentivar outras pessoas a repetirem o gesto. "Sinto-me muito sortudo por ter recebido a vacina. Claro, é indolor, é conveniente. Além disso, entrar em contacto com a equipa do NHS [Serviço Nacional Britânico] e dizer-lhes obrigado pelo quão duro eles têm trabalhado é um bónus, eu não hesitaria em recomendar a ninguém", acrescentou.

O NHS partilhou uma série de fotografias do momento em que o ator é vacinado como pode ver na galeria acima.

O Reino Unido foi o primeiro país a iniciar a vacinação, no dia 8 de dezembro, e pessoas com mais de 80 anos estão no grupo de maior prioridade. Não se sabe se a rainha Isabel II e o marido, príncipe Filipe, de 94 e 99 anos, respectivamente, já tomaram a vacina.