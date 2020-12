Getty Images

A Casa Real espanhola viu-se obrigada a emitir uma breve sobre o estado clínico do rei emérito Juan Carlos, depois de vários meios de comunicação terem adiantado que o pai do rei Felipe VI se encontrava hospitalizado em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, depois de, alegadamente, ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. O comunicado esclarece que o monarca não está internado, nem a lutar contra a Covid-19.

Esta quinta-feira, dia 17, a agência Efe, citada pelo site da revista Hola, também revelou que não está previsto que Juan Carlos regresse a Espanha para passar o Natal em família. A informação terá sido adiantada por fontes próximas do Palácio da Zarzuela.

Recorde-se que o rei emérito se instalou em Abu Dhabi em agosto último, para se afastar do escândalo financeiro em que está envolvido, com acusações de evasão fiscal e corrupção. Recentemente, o marido da rainha Sofía apresentou perante as autoridades tributárias do país vizinho uma declaração da qual resultou uma dívida, já saldada, que ronda os 679 mil euros. Depois disso, especulou-se que optasse por passar a quadra festiva em família.