Maria Botelho Moniz partilhou no Instagram uma fotografia que não deixou o seu namorado, Pedro Bianchi Prata, indiferente. “Disponível para relacionamento sério?”, questionou o piloto em jeito de brincadeira. E a apresentadora de televisão, divertida, respondeu chamando-lhe “totó”.

Recorde-se que os dois começaram a namorar há alguns meses, mas só no passado mês de outubro Maria Botelho Moniz assumiu que estava feliz e apaixonada. Esta foi a primeira relação que profissional de televisão tornou pública depois de ter partilhado com o público o desgosto que sofreu em 2014, quando Salvador Quintela, seu namorado durante mais de uma década, com quem planeava casar-se, morreu num trágico acidente de viação.