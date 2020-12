Tom Cruise está gravar um novo filme da saga Missão Impossível. Esta terça-feira, dia 15, caiu nas redes sociais um áudio do ator aos gritos com a produção do filme depois de ter testemunhado que alguns elementos não respeitaram o protocolo em relação à covid-19.

O áudio (que pode ouvir abaixo) do ator aos gritos foi publicado pelo The Sun e confirmado pela Variety. O filme foi um dos primeiros blockbusters (filmes de grande orçamento) a regressar às gravações durante a pandemia com Tom Cruise, enquanto produtor, a desenvolver protocolos de segurança nas filmagens, o que cativou a atenção de muitos estúdios de cinema com produções suspensas.

"Nós somos o alto padrão! Eles voltaram a filmar em Hollywood por nossa causa! Eles acreditam em nós e no que fazemos! Eu fico ao telefone a noite toda com estúdios, companhias de seguros, produtores, e eles olham para o que nós estamos a fazer, estamos a criar milhares de empregos! Não quero mais ver isso esses comportamentos (de risco)", grita o ator e produtor.

Importa lembrar que em Itália as gravações foram suspensas durante uns dias depois de alguns elementos da produção terem um teste positivo à covid-19. Cada dia parado representa centenas de milhares de euros perdidos num filme cuja estreia não será a inicialmente pensada.

Tom Cruise mostrou-se irredutível com novos erros. "E se não fizerem/tomarem esses cuidados, vocês estão despedidos! Sem desculpas. Podem pedir desculpas às pessoas que estão a perder casas porque a indústria está encerrada. Não estão a pôr comida na mesa, não estão a pagar pela educação dos seus filhos. E é com isso que eu durmo toda noite, o futuro desta indústria!", atira o ator.

Nas redes sociais, a maior parte das reações são positivas em relação à postura de Cruise.