Parece que nem todos os membros da família real britânica estão a cumprir as regras de segurança impostas pelos profissionais de saúde...

Segundo os tablóides internacionais a princesa Beatrice foi jantar fora num restaurante em Londres juntamente com amigos que não são todos do mesmo núcleo. Algo que é proibido no país.

No entanto há excepções... como as reuniões de trabalho. E foi o que o representante do casal declarou ao Mirror. Ao que parece este encontro terá sido motivado por razões profissionais.