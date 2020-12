Taylor Hill

Embora seja necessário usar a máscara de proteção devido à pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas não gostam de usá-la seja porque dizem que é desconfortável, mas Paul McCartney não é uma dessas pessoas.

O antigo membro da banda de rock britânica 'The Beatles' contou em entrevista para o 'The Howard Stern Show' que "adora" usar máscara. Razão: tem a garantia do seu anonimato. O músico de 78 anos disse que com a máscara é possível "ir a qualquer lugar e fazer o que quiser".

Paul Mccartney acrescentou ainda que é possível ter uma perspectiva positivas deste ano 2020. “No ano mais assustador das nossas vidas acho que temos que tirar algumas lições disso. É muito bom desacelerar, é muito bom estar com a família e ter tempo para as pessoas em vez de estar apenas a correr. Para mim, isso foi o lado positivo.”