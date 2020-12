Mauricio Santana

Esta segunda-feira, dia 14 de dezembro, Anitta falou à imprensa internacional sobre o seu novo documentário, 'Anitta: Made in Honório, que será lançado amanhã na Netflix, e relembrou o passado.

"Quando comecei, tinha o sonho de cantar, fazer sucesso, bombar com as minhas músicas, mas hoje estou realizada. Então os meus sonhos são mais sobre a vida pessoal. Hoje os meus sonhos com a carreira são zero", começou por dizer.

A cantora, que está no México, explicou que se sente muito realizada em termos de trabalho. "Quando era adolescente e sonhava com tudo o que queria conquistar na minha carreira, achava que ia estar muito velha. E eu não estou, estou com 27 anos. Então se eu estiver a colocar mais coisas nessa lista não vou aproveitar nada", disse.

Mas afinal quais são os sonhos de Anitta? A artista diz que quer um relacionamento estável. "Hoje o meu sonho é estar com alguém mais de três meses, formar uma família, passar mais tempo com a minha família", contou.

"O meu irmão fala bastante no documentário sobre como eu tinha dificuldade em mostrar carinho, provavelmente por causa de coisas que eu tinha passado e eu melhorei muito. A diferença é que sei identificar e já não entro nesse tipo de sabotagem. Eu precisei sofrer muito na pele para conseguir aprender, mas é parte da vida", destacou.