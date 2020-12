Aos 47 anos, Jude Law foi pai pela primeira vez. O ator revelou a novidade num talk show em setembro deste ano. O bebé é o primeiro filho em comum com a atual mulher e foi visto foi visto pela primeira vez em público com o ator inglês. Até agora o casal não revelou o sexo do recém-nascido.

Nas ruas de Londres, o ator e a psicóloga foram fotografados por paparazzi e as fotografias caíram nas redes sociais. Este é o primeiro filho de Jude com Philipa Coan, com quem trocou alianças no ano passado. O ator ainda é pai de Rafferty, de 23 anos, Iris, de 19 anos, Rudy, de 18 anos, fruto da relação com a atriz Sadie Frost, de Sophia, de 10 anos, fruto do relacionamento com a ex-namorada Samantha Burke, e de Ada, de cinco anos, também filha de Catherine Harding.

Ricky Vigil M