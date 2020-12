Paul Archuleta

Depois da polícia ter interrompido a sua festa de aniversário "irresponsável", Rita Ora decidiu tomar outros ares. De acordo com o The Sun, a cantora decidiu deixar o Reino Unido e viajar para a Bulgária para começar a trabalhar num novo videoclipe.

Fontes próximas da artista revelam que esta está a planear umas férias após as filmagens, em vez de regressar a Londres, na esperança de manter a discrição devido à polémica. "A Rita culpou-se pelos seus erros, mas atirou-se novamente ao trabalho para se distrair", disse a fonte ao jornal britânico.

"Ela passou a maior parte deste ano a trabalhar na sua música e agora espera voltar com novas faixas no início de 2021, com o vídeo a ser filmado agora na Bulgária", revelou. E acrescentou: "[Rita] não quer ficar em Londres agora, e planeou férias relaxantes no Natal e no Ano Novo na esperança de começar tudo de novo em janeiro."