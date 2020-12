Tiago Caramujo

Numa altura em que se preparam para receber, em breve, o segundo filho em comum, Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira decidiram também adotar um novo elemento para a família. O eleito foi Rio, que vem juntar-se a Roma, a cadela que o casal acolheu em ainda antes do nascimento da primeira filha, Alice, de dois anos e meio.

Facebook

“Acredito que há coisas na vida que nos acontecem por uma razão. Poucos sabem mas a Roma chegou até nós numa fase desafiante emocionalmente e foi um verdadeiro balão de oxigénio para mim! A nossa vida ganhou um amor que até então desconhecíamos. Ela precisou de muitos cuidados e faríamos tudo para ela ficar bem. Eu já a sentia parte de nós. Roma que ao contrário se lê amoR. Para a vida!”, começou por revelar a apresentadora da SIC nas redes sociais.

Facebook

“‘E se tivermos um menino? Será Rio.’ E cá está ele! O Rio que nos leva por novos caminhos, que nos inunda com tanto de doidice como de doçura, somando amor à vida que o rodeia - a nossa vida! O Rio é um sortudo, faz parte das exceções que deviam ser a regra, nasceu rodeado de animais felizes, liberdade, de montes e vales, de amor, cuidados de saúde, carinho, junto de uma família de humanos, para quem a continuidade desse legado importa e devia ser sempre assim!” , considerou ainda Andreia Rodrigues, antes de assumir que esta talvez não fosse a melhor altura para embarcar nesta aventura, por estar grávida.

“Mas um cachorro, agora?! Ele tinha de fazer parte da nossa família! Depois de muita reflexão, decidimos tê-lo nas nossas vidas. Às vezes fazemos desvios no percurso previsto, por caminhos onde descobrimos coisas incríveis, outros horizontes, novas aprendizagens e foi isso que o Rio sem saber já nos trouxe - um dia explico! E quando for possível, estaremos na SOS, para aumentar a família, mais ainda, com a adopção de um gatinho. Convicta de que a causa animal será sempre uma das minhas missões, defendendo o direito a uma vida digna, com respeito, por quem cria com e por amor - em família - pela adopção consciente, procurando ser a voz que não têm, um elo entre as partes (humanos e animais) e um caminho para o amor, por um mundo onde todos os animais são cuidados e respeitados, num caminho lado a lado com quem é do bem! E agora que tenho a minha vida virada do avesso - mas com a certeza absoluta de que é o lado certo - vou só ali entrar nesta bolha de amor e tentar salvar a árvore de natal e tudo o que se atravessa no caminho deles. Um dia feliz para todos!”, concluiu a mulher de Daniel Oliveira, visivelmente encantada com a chegada do novo membro da família.