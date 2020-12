Jerritt Clark

Tristan Thompson é pai de dois filhos, True, de dois anos, fruto da relação com Khloé Kardashian, e Prince, de quatro anos, fruto de uma relação antiga com Jordan Craig.

O jogador de basquetebol raramente publica imagens do filho mais velho mas, esta segunda-feira, dia 14 de dezembro, a propósito do aniversário do menino, o atleta usou as redes sociais para partilhar fotografias do rapaz em forma de homenagem.

"Parabéns Princey! Tenho tanta sorte em ser teu pai. O teu coração e alma são ouro puro. A tua irmã tem tanta sorte de ter um irmão mais velho que olha por ela. O pai ama-te", pode ler-se na legenda.

Espreite as fotografias em baixo.

