Élio Gomes e Rebeca são oficialmente marido e mulher. Ao fim de nove anos de união, a cantora e o companheiro decidiram trocar alianças perante os portugueses no programa O Noivo é que Sabe, da SIC.

Durante dez dias, coube a Élio Gomes preparar todo o casamento, que já era, de resto, um desejo antigo do casal. "Foi uma grande prova de amor que ele me deu, dando este passo e lidando com pessoas que ele não está habituado [...] Estou muito feliz. É um sonho", confidenciou Rebeca, em declarações aos sites do Fama Show e da SIC Mulher.

"Faltava mesmo este passo. Nós já estamos juntos há nove anos queríamos os dois ter mais alguma coisa em comum", acrescentou Élio.

Este é também um importante passo na vida do casal, depois de Rebeca ter vencido dois cancros, primeiro na mama e depois na tiroide.

"Como nós não podemos ter filhos em comum, infelizmente por causa de mim, é inevitável não falar no meu problema oncológico. Neste momento não posso ser mãe e acho que faltava aqui qualquer coisa para nos unir", frisou a cantora.

Tendo em conta a atual conjuntura, este foi um casamento que aconteceu em plena pandemia e, por isso, foram tomados todos os cuidados.

"A família reagiu bem porque nós explicámos o que iria acontecer. Explicámos que iam ter a distância certa de dois metros, a desinfeção, máscaras, explicámos tudo e toda a gente concordou e ninguém disse que não. Todos quiseram estar presentes no nosso casamento", destacou Élio. Já quanto à exigência de preparar um casamento num período de tempo tão curto, Élio assumiu que "correu tudo às mil maravilhas", mas que ainda assim revelou-se uma tarefa mais difícil do que estava à espera. "Para mim preparar um casamento em dez dias foi uma grande experiência", salientou, revelando que " o vestido da noiva foi o que me preocupou mais...as medidas".

Por seu turno Rebeca, não podia estar mais maravilhada com o resultado.

"Ele escolheu tudo na perfeição. Eu até acho que estou a sonhar ainda. É que está tudo tão perfeito, que parece mentira. Era isto que eu idealizava, a decoração, a quinta é linda demais. É romântica como eu gosto, as cores fabulosas. Cada coisa encaixa uma na outra e eu estou tão feliz, muito, mesmo", referiu. "O Élio foi fantástico. Eu tinha quase a certeza que ele me iria surpreender pela positiva", completou.