Quase dois meses depois de anunciarem que vão ser pais, Fredy Costa e Carmen Mouro casaram. O ator de 'Terra Brava' e a apresentadora da SIC Caras partilharam as imagens nas redes sociais.

"Senhor e Senhora Bravo da Costa", escreveu a apresentadora na legenda da foto onde surge vestida de noiva e com uma tiara. Já o ato partilhou uma imagem a preto e branco do brinde e escreveu 'Maktub', palavra que em árabe significa "Já estava escrito".

Carmen Mouro está grávida do terceiro filho, o primeiro do casal. Recorde-se que Carmen Mouro tem já dois filhos, fruto da antiga relação com o empresário Ricardo Mouro. Já Fredy Costa é pai de Ayani e Jason, ambos do casamento terminado com Yola Araújo, e tem ainda mais dois filhos, fruto de anteriores relações.

Reprodução Instagram, DR