É a mais recente aparição pública do príncipe William e Kate Middleton com os três filhos.Esta sexta-feira, 11 de dezembro, os duques de Cambridge marcram presença num festival de festival de pantomima no teatro Palladium, em Londres, fazendo-se acompanhar pelos pequenos príncipes George, Charlotte e Louis.

O momento, que encantou os fãs da realeza, foi registado através de várias fotografias divulgadas na página oficial de Instagram do Palácio de Kensington, onde possível ver as três crianças de mãos dadas com os pais.

Durante o evento, o príncipe William fez ainda um discurso onde homenageu todos aqueles têm unido esforços no combate à pandemia de Covid-19 no Reino Unido.