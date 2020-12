Leon Bennett

Sylvester Stallone surgiu recentemente num vídeo de TikTok com a filha Sistine e deixou os fãs chocados.

Nas imagens, o ator surge a dançar com a jovem de 22 anos mas os fãs não conseguiram tirar os olhos de Sylvester. É que o ator surge irreconhecível, de tal forma que os alguns fãs se questionaram se não seria uma máscara.

"Ele tem que parar com o botox", "O que é que se passa com a cara dele!", "Parece que está a usar uma máscara com a cara do Stallone", "Parece um homem novo a usar uma máscara", "Parece que a cara dele vai cair", "Assustador", pode ler-se em vários comentários.

Espreite o vídeo em baixo.