A família real sueca está prestes a aumentar. Os príncipes Carl Philip e Sofia preparam-se para ser pais pela terceira vez. A notícia foi divulgada esta sexta-feira, 11 de dezembro, na página oficial de Instagram da realeza sueca.

"Estamos felizes e esperançosos para dar as boas-vindas ao nosso terceiro filho, um irmão para o príncipe Alexander e para o príncipe Gabriel. Um novo pequeno membro da nossa família", pode ler-se na legenda de uma fotografia do casal, que se preparar para dar as boas-vindas ao terceiro filho.

De salientar ainda que na publicação é também referido que o nascimento do bebé deverá acontecer entre março e abril do próximo ano.

Recorde-se que Carl Philip e Sofia completaram cinco anos de casamento no passado mês de junho.

