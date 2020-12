1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 10 de dezembro, foi de celebração para Charlene e Alberto do Mónaco. Os filhos do casal, os gémeos Jacques e Gabriella completaram seis anos. Uma data que Charlene fez questão de assinalar nas redes sociais, partilhando imagens do grande dia, que este ano foi celebrado a quatro, devido à pandemia.

"Feliz 6.ºaniversário. Meus filhos lindos", pode ler-se na legenda das imagens que os dois aniversariantes surgem em pijama a soprar as velas, na companhia dos pais.

Recorde-se que Jacques e Gabriella nasceram em 2014, cerca de três anos e meio depois da antiga nadadora profissional e o príncipe Alberto terem trocado alianças.