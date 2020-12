Rich Fury

FKA Twigs e Shia LaBeouf namoraram durante cerca de um ano, mas a cantora afirmou que o que passou com o ator "foi a pior coisa pela qual passei em toda a minha vida". FKA, que também já namorou com Robert Pattinson, acusa Shia de abuso sexual.

De acordo com o The New York Times, a artista de 32 anos entrou com um processo no tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos, contra o ator, alegando que foi vítima de agressão, abuso moral e emocional.

Um dos incidentes aconteceu no Dia dos Namorados do ano passado, quando os dois estavam a fazer um passeio no deserto. Os dois entraram entraram os dois no carro e o ator de 'Tranformers' começou a acelerar e a dizer que ia bater com o carro de a cantora não dissesse que o amava.

"Depois de implorar para sair do carro, ela disse que ele parou num posto de gasolina e ela tirou as malas da bagageira, mas o Sr. LaBeouf seguiu-a e agrediu-a, atirando-a contra o carro enquanto gritava na cara dela", lê-se nos documentos do processo obtidos pelo jornal. A alegada agressão terá tido testemunhas, mas a artista disse que ninguém a quis ajudar.

FKA conta ainda que uma vez o ex-namorado acordou a meio da noite e agarrou-a pelo pescoço, sufocando-a.

"O que passei com Shia foi a pior coisa pela qual já passei em toda a minha vida", afirmou FKA. “Não acho que as pessoas pensariam que isto iria acontecer comigo. Isto pode acontecer com qualquer pessoa."

